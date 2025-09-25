Олег Винник разозлил исполнением русскоязычной песни посреди парка Берлина

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

Скандальный певец Олег Винник разозлил исполнением своей русскоязычной песни "Нино".

Исполнитель попал в очередной скандал. Артист в своем Tik Tok опубликовал видео, как идет по парку Берлина и поет на русском хит "Нино". Тем временем жена Таюне снимает его на видео. Что интересно, ранее Олег Винник уверял, что "никогда не откроет на сцене рот на русском, иначе обблюет себя". Впрочем, обещаний придерживаться певец не стал. Вероятно, или песни на украинском не создаются, или аудитории приходится напоминать о себе именно старыми хитами.

Конечно же, пользователи не оценили такого поступка Олега Винника. Певца упрекнули за использование русского. Также артисту напомнили о его старых словах и обвинили в несоблюдении своего же слова.

Тю, я думала перевел...Зачем тогда это все, Олег?

Вот так продолжать распространять русские песни - это слишком! Вы же сами в интервью говорили, что больше не будете петь на русском...Очень обидно, что вы не держите слово!

Мне реально не понятно, почему на видео конкретно эта песня…

Напомним, Олег Винник то переводит старые русскоязычные хиты, но, к примеру, недавно сделал это на немецком языке. Исполнитель таким поступком вызвал неоднозначную реакцию в украинцев.