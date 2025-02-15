Олег Винник разозлил украинцев концертом в Праге с русскоязычными хитами во время войны

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию, начал гастролировать по Европе.

Сначала исполнитель объявил о концерте в Польше. Впрочем, он так и не случился – шоу перенесли по "техническим причинам". На этот раз Винник приехал в Чехию и выступил в банкетном зале. Поклонники в Сети активно начали делиться видео с концерта и впечатлениями от кумира.

И внимательные слушатели заметили, как среди репертуара песен встречаются и его русскоязычные хиты, в частности "Счастье" и "Не ты". Это очень возмутило пользователей по крайней мере из-за того, что Олег и сам в 2023 году зарекался отказаться от своих композиций, написанных в свое время на русском. В интервью КРП он говорил, что "если бы открыл рот на сцене на русском языке, то просто обблевал бы себя". В результате знаменитость не сдержал своего слова, о чем свидетельствуют фрагменты, опубликованные в TikTok "Злива".

Олег Винник оскандалился выступлением в Праге с русскоязычным репертуаром

Это не могли не вспомнить украинцы, поэтому в комментариях под видео, где Винник поет на русском во время войны в Украине, резко раскритиковали его за неоднозначную позицию.

Предатели

Потерял уважение людей в Украине

Надеюсь, что умные люди не пришли на это шоу свежего немецкого воздуха

Как подняли, так и опустили

К слову, вместе с Олегом Винником на сцене пела и жена Таюне. Недавно она ошеломила своим неузнаваемым видом после долгого исчезновения.

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