Олег Винник резко высказался о хейтерах и взбудоражил Сеть: "Собаки лают - караван идет"

Олег Винник

Украинский певец Олег Винник не сдержал эмоций и резко высказался в адрес тех, кто, по его словам, распространяет ложные слухи о нем.

Артист, который лишь недавно начал снова появляться в публичном пространстве после длительной паузы, записал видеообращение к своим подписчикам. В ролике, который появился в его соцсетях, Винник позирует под собственную песню и оставляет подпись, которая недвусмысленно намекает на его отношение к хейтерам.

«Собаки лают — караван идет. Уважаемые, вам еще не надоело выдумывать сплетни и копаться в чужом белье? Неужели настолько скучно живется, что вас мучает человек, который не имеет к вам никакого отношения?» — эмоционально написал артист.

Исполнитель, который после начала полномасштабного вторжения выехал за границу и почти четыре года не возвращался в Украину, заявил, что все выдумки и грязные истории не сломают его, ведь он продолжает заниматься любимым делом: «Несмотря на все выдуманные и грязные сплетни обо мне, я продолжаю заниматься своим делом. И моя аудитория, как и всегда, остается со мной. Но, честно, я начинаю сомневаться в адекватности некоторых так называемых «лидеров мнений».

Впрочем, реакция украинцев на это обращение оказалась очень противоречивой. В комментариях разгорелась настоящая дискуссия: часть пользователей резко раскритиковала певца, упрекая его бегством за границу в самые тяжелые времена для страны.

Другие же — горячие поклонники артиста — стали на его защиту и отмечали, что талант Винника не стоит смешивать с политикой или слухами. Несмотря на уже скандальную репутацию исполнителя в Украине, его преданные фанаты уверяют, что и в дальнейшем будут поддерживать кумира, которого, по их словам, «слишком часто судят без доказательств».

Напомним, недавно Олег Винник неожиданно появился рядом с Андреем Данилко в Берлине. Артист, который давно исчез из украинского шоу-бизнеса, решил лично посетить концерт Верки Сердючки.