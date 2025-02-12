Олег Винник шокировал внешним видом жены Таюне: "Что с ней произошло, была такая красивая"

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны сбежал в Германию, шокировал внешним видом жены Таюне.

Уже в скором времени у артиста состоится концерт в Праге. Сейчас он активно рекламирует свое выступление, чтобы на него продавались билеты, в отличие от события в Польше. В одном из таких роликов скандальный певец засветился с женой Таюне. На видео парочка стояла на фоне ресторана, где планируется концерт, и пела о предстоящем событии в Праге.

Олег Винник и Таюне

Тем временем поклонники были просто ошеломлены увиденным. Пользователи отмечали, что изначально не узнали Таюне. Они спрашивали, что произошло с женой Винника, ведь за четыре года она кардинально изменилась.

Что с ней произошло, была такая красивая!

А что с его женой?

Слишком много уколов красоты. Возраст уже дает свое!

Олег Винник и Таюне

Напомним, недавно Олег Винник возмутил поступком. Артист в патриотической футболке о Харькове рекламировал свой концерт за границей. На событии также будет выступать и Таюне.

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