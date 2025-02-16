Олег Винник со сцены высказался о помощи ВСУ и ответил на упреки: "Мне до одного места"

Скандальный певец Олег Винник рассказал о помощи ВСУ из-за границы, где поселился во время полномасштабной войны.

Сейчас исполнитель находится на гастролях по Европе. И недавно Винник в Праге выступил в одном из ресторанов, где собрал самых преданных фанатов. Правда, во время выступлений оскандалился своим репертуаром. Все потому, что во время великой войны пообещал отказаться от русскоязычных хитов, но на самом деле слова своего не сдержал.

Впрочем, внимание привлекает еще несколько нюансов концерта Винника в Праге. В частности, Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" поделился фрагментом из шоу, где знаменитость со сцены неожиданно выражает свою позицию. Он отметил, что никогда не изменял своей преданности Украине и является патриотом. К тому же заявил о том, что не обращает внимание на хейт в Сети и его концерты благотворительные, поэтому часть средств из проданных билетов он передаст ВСУ. Интересно, что об этом не было заявлено в ходе анонса выступлений артиста в Праге.

Олег Винник после бегства за границу заговорил о патриотизме

"Мне абсолютно до одного места, что обо мне говорят. Я был патриотом и им остаюсь. Повторяю: часть средств пойдет на ВСУ, как всегда. Иначе быть не может. Все должно быть честно, прозрачно", — сказал со сцены Олег Винник.

Напомним, недавно в Сети активно обсуждали жену Олега Винника. Все потому, что Таюне после длительного исчезновения сильно изменилась и ошеломила своим видом на свежих фото.

Олег Винник оскандалился выступлением в Праге с русскоязычным репертуаром

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