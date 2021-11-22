Олег Винник уже во второй раз отменил свой концерт из-за серьезной болезни

Звезда даст свои сольные концерты в 2022 году.
Популярный украинский певец Олег Винник снова перенес свой концерт из-за болезни.
Звезда должен был выступить 24 и 25 ноября во Дворце "Украина". Впрочем, исполнитель перенес свой концерт на 2022 год. Звезда говорит, что состояние здоровья не позволяет ему выйти на сцену.
"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарно за вашу безграничную любовь!" – написал в своем Instagram певец.
К слову, звезда уже во второй раз отменяет свои выступления из-за болезни. 16 октября артист должен был дать сольный концерт в Запорожье. Впрочем, Винник тогда сообщил, что болеет ларингитом и не может выйти на сцену.
Также 18 октября звезда отменила свои выступления в Краматорске, Покровске и Бердянске. Однако Винник отметил, что это пришлось сделать из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране.
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