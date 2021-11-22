Олег Винник уже во второй раз отменил свой концерт из-за серьезной болезни

Олег Винник уже во второй раз отменил свой концерт из-за серьезной болезни

Звезда даст свои сольные концерты в 2022 году.

Популярный украинский певец Олег Винник снова перенес свой концерт из-за болезни.

Звезда должен был выступить 24 и 25 ноября во Дворце "Украина". Впрочем, исполнитель перенес свой концерт на 2022 год. Звезда говорит, что состояние здоровья не позволяет ему выйти на сцену.

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарно за вашу безграничную любовь!" – написал в своем Instagram певец.

К слову, звезда уже во второй раз отменяет свои выступления из-за болезни. 16 октября артист должен был дать сольный концерт в Запорожье. Впрочем, Винник тогда сообщил, что болеет ларингитом и не может выйти на сцену.

Также 18 октября звезда отменила свои выступления в Краматорске, Покровске и Бердянске. Однако Винник отметил, что это пришлось сделать из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране.

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