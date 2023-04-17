Олег Винник вернулся в соцсети и озадачил поклонников своими действиями

Украинский певец Олег Винник после своего неожиданного исчезновения снова вошел в социальные сети.

Поклонники могли заметить активность на странице музыканта, однако новых публикаций Винник не пдобавлял. Напротив, певец удалил некоторые посты, добавленные еще в начале полномасштабной войны.

В частности, со страницы Винника исчезло его видеообращение к россиянам и белорусам, которое он опубликовал 3 марта 2022 года. В ролике певец эмоционально обратился к матерям русских солдат и призвал их остановить смерть и вернуть домой своих детей, чтобы они не пали в Украине.

Фото: Скриншот

"Обращение к россиянам, белорусам, матерям российских и белорусских солдат. Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием. Ваши дети гибнут на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы!", — написал тогда Винник.

Также со страницы артиста исчезло его приветствие к поклонникам с Пасхой. Винник оставил в своем аккаунте всего четыре публикации, касающиеся войны. В одной из них певец поделился своим исполнением обновленного гимна Украины. Также Олег оставил картинку на аватарке с надписью: "Остановите русскую агрессию",

Фото: Скриншот

Отметим, что свои действия Олег Винник не комментировал. Зато недавно известный блогер сообщил неутешительные новости о состоянии здоровья певца. По его словам, Винник долгое время борется со страшной болезнью, поэтому и не выходит на связь.

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