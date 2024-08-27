Олег Винник впервые отреагировал на своего "клона" Андрея Кравченко – реакция удивила публику

Певец Олег Винник после длительной творческой паузы резко отреагировал на предположение, что другие украинские певцы могут занять его нишу покорителя женских сердец.

Так, в Сети уже давно предполагают, что именно певец Андрей Кравченко за время исчезновения Винника пытается забрать себе его поклонниц своим очень похожим тембром голоса. Впрочем, раньше Андрей комментировал такие упреки и постоянно опровергал их. На этот раз он сделал это еще раз уже в студии проекта "Говорить вся країна". В это время на прямой связи с Германией находился и Олег. Он выслушал своего коллегу и несколько неоднозначно отреагировал на его творчество, посоветовав ему "не пытаться на чужом коне доехать в рай".

"Мне абсолютно безразлично, кто и что говорит и выдумывает. Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать в рай. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Комических и не комических. Дай Бог им всего, чего они желают. У меня нет времени рассматривать, кто на меня похож. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда придет победа и когда мы будем жить в мире", - заявил Винник в программе "Говорить вся країна".

Олег Винник

Также, смеясь, Олег ответил Андрею на предложение сделать дуэт: "Я думаю лучше было бы обратиться к Мадонне или Дженнифер Лопес, это будет более удачный дуэт. У них больше денег".

На столь резкие высказывания Олега Винника сразу отреагировали эксперты студии "Говорить вся країна". В частности, ведущий Алексей Суханов заявил, что "при всем уважении это прозвучало очень надменно". Между тем, психолог проекта в своеобразном поведении Олега увидела "нежелание делиться и обиду на тех, кто начинает слушать других людей".

Напомним, недавно Олег Винник неожиданно заявил о возобновлении концертной деятельности и сделал громкое заявление.

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