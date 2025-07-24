Олег Винник впервые ответил на упреки о нелегальном выезде за границу во время войны: "Это унижение"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Украинский певец Олег Винник, который длительное время находится за границей, впервые публично прокомментировал слухи о якобы незаконном пересечении государственной границы во время полномасштабной войны.

В своем Telegram-канале артист впервые прокомментировал слова продюсера Вадима Лисицы, который обвинил его в побеге под одеялом в багажнике машины. Сам Олег утверждает, что подобные обвинения — абсурдны и унизительны не только для него, но и для имиджа самой страны.

Исполнитель пояснил, что уже в течение 20 лет является резидентом Германии, где живет его семья. Поэтому подчеркнул, что его выезд состоялся в соответствии со всеми действующими правилами — через официальный пограничный контроль, с соблюдением украинского законодательства.

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Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

"Говорят, что я выехал из Украины "под пледом"? Серьезно?.. Это не просто ложь — это унижение самого государства Украина. Я выехал законно, по документам, которые подтверждают мой статус резидента Германии более 20 лет. Я ехал к своему сыну домой, из-за чего меня и выпустили. Под пледом — разве это про Украину? Там где есть действующие законы, государственная пограничная служба и паспортный контроль при пересечении границы", — написал Олег Винник.

Напомним, недавно Олег Винник заявил об отсутствии украинского паспорта и какое имущество оставил в Украине.