Олег Винник впервые признался, когда выехал из Украины, и показал, как выглядит сейчас

Певец Олег Винник дал свое первое интервью с начала полномасштабной войны и рассказал, когда ему удалось выехать из Украины.

Долгое время исполнитель не давал ничего о себе знать поклонникам и скрывал свое местонахождение. Однако, как оказалось, еще в начале российского вторжения Винник уехал в Германию, где имеет право на жительство уже 23 года. Как именно артисту удалось покинуть Украину, неизвестно. По словам Винника, он уезжал не один.

"Я гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии — проживаю здесь уже 23 года. Есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на постоянный учет в украинском посольстве. Не смогу, не хочу, и не буду я рассказывать, что до войны. Я человек такой, отвечающий за свои слова, свои поступки. Я уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей", — признался Винник в интервью на YouTube-канале " КРП".

Олег Винник/Фото: Скриншот с видео

По словам артиста, он уже много лет подряд видел сон, предсказывавший ему начало войны.

"Я видел этот сон крайних лет 10-15 раз 40. Только я видел этот момент, где я выезжаю из-под обстрелов, из-под взрывов. И я должен был поехать туда, где я всегда делал, делаю и буду делать свои песни", – сказал певец.

Отметим, Олег Винник также объяснил, почему не выходил на связь с поклонниками все это время и молчал о войне в своих соцсетях.

К тому же, как говорит артист, у него не было доступа к своим социальным сетям и даже сейчас не может войти в свои аккаунты. По этому поводу Винник уже обратился в правоохранительные органы.

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