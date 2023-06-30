Олег Винник впервые рассказал, кто забрал у него доступ ко всем его соцсетям

Певец Олег Винник впервые рассказал, кто у него забрал доступ ко всем его соцсетям.

С начала полномасштабной войны рф против Украины исполнитель выступил в социальных сетях с заявлением, в котором четко выразил свою позицию. Но вскоре, с Instagram и Facebook артиста постепенно начали исчезать все посты, пока не исчезли полностью.

Как рассказал Винник, он остался без доступа к своим соцсетям. Все пароли к ним сменил экс-продюсер певца Александр Горбенко, объявивший о завершении сотрудничества с артистом в апреле этого года:

"Facebook, Instagram, YouTube, все домены, – он (Горбенко – прим.ред.) позакрывал все. Он позакрывал все доступы ко всему. Пароли на Facebook, на Instagram были и у него, и у меня. Он поменял абсолютно все пароли, позакрывал все и потихоньку начал удалять. Сначала удалил в Facebook мою позицию непоколебимую, железобетонную. Ту, которую я в начале войны выразил к россии и беларуси. Она остается и сегодня", – сказал Олег Винник в интервью Виктории Курочке для ее YouTube- проекта "КРП".

Олег Винник и Александр Горбенко

Отметил певец, что экс-продюсер начал и его страницу в YouTube подчищать, но удалил не все. По словам Винника, все потому, что YouTube до сих пор приносит деньги, которых он никогда не видел.

"Годами говорю: "Сань, ты же понимаешь? .. рано или поздно у меня налоговая спросит, приедет ко мне домой, спросит: гипотетически вы там заработали большие деньги…. И я не буду отвечать за свой канал в YouTube, если у меня от него не было этой суммы. Я эти деньги никогда не видел, пусть мне кто-нибудь докажет, кто их получил", – прокомментировал исполнитель.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Певец утверждает, что его спор с продюсером будут решать представители закона: "На это есть люди, инстанции, которые называются закон. Украина, Германия… Есть юридические лица, которые этим занимаются и они все докажут, если Олег неправ – Олег скажет: "Аймсоренко перед всеми людьми", – сказал артист.

Олег Винник

Напомним, ранее Олег Винник впервые за длительное время рассказал о своей редкой болезни, которой в Германии болеет 2% людей.

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