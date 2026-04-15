Олег Винник впервые выдал тайну личной жизни: когда он на самом деле женился на Таюне

Олег Винник с женой Таюне / © instagram.com/taunetaisia

Реклама

Певец Олег Винник впервые рассказал подробности личной жизни.

Известно, что артист состоит в браке со своей творческой партнершей Таюне. Однако еще несколько лет назад он тщательно скрывал свой семейный статус и ни разу не делился подробностями свадьбы. На этот раз Винник открыл тайну, что он женат уже 33 года. Как оказалось, пара официально узаконила отношения еще в совсем юные годы после трех месяцев свиданий.

«Почему так долго? Это надо спросить у Бога. Но я согласен и еще… Мы поженились в 1993 году… Так долго не живут, наверное. То есть 33 года как супруги. Хотя до того мы были три месяца (встречались — прим. ред.). Ей было 19, а мне — 20», — рассказал Олег с юмором в интервью проекту Odesskiy Berlin.

Реклама

Свой секрет крепких и длительных отношений музыкант видит в проведении большинства времени вместе и общих интересах. Олег говорит, что так же в его браке значительную роль играет чувство юмора.

«Мы всегда вместе благодаря профессии. У нас одинаковые интересы. Нет такого, что ее хобби и мое — разные. Она сидит со мной в студии, когда я записываю песни… Мы дурачимся одинаково», — делится звезда.

Винник также объяснил, почему годами скрывал свою семью от публики. По словам музыканта, таким образом он оберегал родных от ряда негатива. Особенно, признается Винник, его сильно задевают оскорбления в сторону возлюбленной Таюне. Поэтому до сих пор они не слишком афишируют личное, в том числе и жизнь сына Юлиана.

«Я никогда не говорил, что я не женат или у меня нет детей. Нет, я просто об этом не говорил. Я всегда избегал этого. Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, желали, завидовали… Я уже закалился, а когда жену не дай Бог начнут… То меня это раздражает. Мне просто больно, ведь не живу с ней день или два», — отметил артист.

Реклама

