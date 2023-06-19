Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь: "Этой болезнью в Германии болеет 2% людей"

Украинский певец Олег Винник впервые за длительное время вышел на связь со своими поклонниками.

В частности, исполнитель дал первое за более чем год интервью. Об этом сообщила журналистка Виктория Курочка, которая на YouTube-канале "КРП" анонсировала разговор с певцом.

В коротком тизере Олег Винник рассказал, что страдает очень серьезной болезнью, которой в Германии болеет совсем маленький процент людей, а все ранее озвученные диагнозы – неправдивы: "Этой болезнью в Германии болеет 2% людей".

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также артист в интервью рассказал, что сожалеет, что во время войны в Украине из-за болезни находится не на фронте: "Я буду только об одном жалеть — что я не держу в руках оружие и что я не там".

В тизере Винник сообщил, что все это время его поддерживает близкий человек, а именно женщина, о которой все знают: "Та, которая самая близка мне, с которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете, да".

В Instagram Виктория Курочка отметила, что интервью с Олегом Винником будет из двух частей, а первая уже в скором времени выйдет на ее YouTube-канале.

Напомним, в начале полномасштабной войны Олег Винник исчез из инфопространства и не выходил на связь. В Сети было много предположений, куда подевался певец, что с ним случилось и где он находится. Впоследствии стало известно, что он лечится в Германии. Туда артист уехал еще до начала полномасштабной войны.

В конце апреля исполнитель смутил поклонников. С его фотоблога исчезли все посты о российском вторжении. Приятель исполнителя заявил, что на самом деле это сделал не Винник, и шокировал, чьих это дело.

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