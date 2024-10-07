Олег Винник впервые за время войны возвращается на сцену: в Сети неоднозначно отреагировали

Певец Олег Винник, который за время полномасштабной войны неоднократно попадал в скандалы, неожиданно объявил о возвращении на сцену.

Исполнитель собрался давать концерты. Об этом объявили в команде Винника, а также он сделал анонс. В частности, артист собрался возобновлять концертную деятельность, которую во время полномасштабной войны полностью прекратил. Правда, есть нюансы. Все концерты певец сыграет за границей, а именно в Германии, Австрии, Польше и Чехии. В Украину скандальный исполнитель возвращаться не торопится.

Более того, в афише говорится, что Олег Винник исполнит на сцене свои известные хиты. Вероятно, речь идет о таких треках, как "Вовчиця", "Полон" и другие. Впрочем, во время расторжения сотрудничества бывший продюсер певца Александр Горбенко заверил, что все права на проект и музыкальный материал принадлежат его компании. Как Винник собрался исполнять треки из старого репертуара и использовать соответствующий сценический образ – неизвестно.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В Сети уже успели отреагировать на новость о возвращении певца на сцену. Конечно, нашлись и те, кто обрадовался этому. Впрочем, многие пользователи были возмущены. К слову, артист более двух лет находится в Германии, куда уехал уже во время войны и публично не говорит о российском вторжении в Украину. Многие украинцы возмущены такой позицией исполнителя: "Пошел он за российским кораблем, предатель! Что, деньги кончились? Не ведитесь, украинцы!".

Из-за чего Олега Винника критикуют во время войны и почему он оказывается в центре скандалов

Олег Винник с начала полномасштабной войны находится в Германии. Сначала сообщалось, что артист уехал еще до российского вторжения, ведь должен был лечиться от тяжелой болезни. Хотя диагноз исполнитель не называл, но уверял, что заболевание редкое и очень серьезное.

О войне Олег Винник публично не говорил. В команде исполнителя рассказывали, как он миллионами помогает ВСУ и покупает авто на фронт.

Олег Винник

В августе этого года шокирующие подробности об Олеге Виннике раскрыл его бывший продюсер Александр Горбенко, с которым они разорвали сотрудничество весной 2023 года. Он шокировал, что его экс-подопечный сбежал из Украины в начале войны, спрятавшись в автомобиле между сиденьями и прикрывшись пледом. Кроме того, Горбенко подверг сомнению новости о том, что певец помогает финансово ВСУ. Продюсер попросил Винника предоставить отчеты и доказать это. Впрочем, артист этого не сделал. Также Горбенко заявил, что никакой болезни у певца не было, вместо этого он страдает от зависимостей.

Сам Олег Винник все скандальные обвинения в его сторону отрицает.

Олег Винник и Александр Горбенко

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