Олег Винник впервые заговорил о своей болезни и как чувствует себя сейчас: "Не знал, вернусь ли к жизни"

Певец Олег Винник дал эксклюзивное интервью телеканалу "1+1 Україна".

Так, в программе "Говорить вся країна" исполнитель впервые за длительное время вживую вышел на связь с фанами и расставил все точки над "i". В частности, ответил на слухи о его серьезном заболевании, из-за которого он должен был лечиться в Германии. По словам Винника, это правда. И хотя артист не стал вдаваться в подробности болезни, однако рассказал, что определенный период находился в ужасном состоянии и даже не знал, вернется ли к прежнему образу жизни. Лишь с годами его здоровье улучшилось и сейчас он готов снова возвращаться к своим фанатам с хитами.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Слава Богу становится уже все лучше и сегодня я уже на коне, как говорится. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для кого: ни для себя, ни для кого. Я вообще не знал, вернусь ли к жизни. Тогда, конечно, мои соцсети были закрыты моим бывшим менеджментом. О болячках моих не хочу рассказывать, чтобы люди ходили ко мне на концерты. Это очень ценные для меня вещи", - рассказал певец Алексею Суханову.

Напомним, недавно певец Олег Винник показал, как обжился в Германии и что растет у него на балконе. Впрочем, некоторые пользователи нашли в видео один нюанс, который их возмутил.

Олег Винник нарвался на резкую критику в Сети после нового видео из Германии

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