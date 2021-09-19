Олег Винник вспомнил забавную историю, как случайно оказался на нудистском пляже

Туда звезда попал вместе со своим другом.

Певец Олег Винник рассказал, как проводил свой отпуск после начала карантина.

В "Світському життя" исполнитель признался, что полтора года уже не ездил на море. Впрочем, много времени артист провел именно в любимой Германии.

"Последний раз я был на острове до короны, в январе, до большого карантина. Можно поехать на Мальдивы, а можно, все же, в Германию и написать песню, как и все свои другие песни, я там их делал", — поделился знаменитость .

Также Олег вспомнил забавную историю, как случайно оказался на нудистском пляже. Туда он попал вместе со своим другом. К слову, таких пляжей в Германии очень много.

"Я не посещал нудистский пляж, но у меня был однажды случай — мой друг, с которым мы лет 15 дружим, позвонил и говорит: "Олег, давай выпьем пива". Он приехал, забрал меня, мы выпили пива и нам захотелось искупаться, это было в прошлом году в мае, еще вода была холодная и мы пошли на озеро и там были эти нудисты. Слава Богу, что мы так красиво зашли, и так и вышли. Мы еще смеялись так сильно, что было бы, чтобы сейчас Винника кто-то увидел на том пляже", — вспомнил знаменитость.

Напомним, ранее Олег Винник рассекретил, как и в какой стране праздновал 48-летие. Певец был не в Украине.

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