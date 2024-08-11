Олег Винник заинтриговал возвращением на сцену и объявил о выходе первой за время войны песни

Украинский певец Олег Винник, которые в самом начале полномасштабной войны поселился в Германии, заинтриговал своим возвращением на большую сцену.

Артист анонсировал выход новой песни. Сообщение о предстоящей новинке исполнителя появилось на странице в Facebook главы его официального фан-клуба Валерии Барон. Отмечается, что новая песня Олега Винника увидит свет в День флага, а именно 23 августа, и будет называется "Мої люди". К слову, трек будет украиноязычным.

"Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего маэстро!" – говорится в сообщении Барон.

Афиша о выходе новой песни Олега Винника / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Похоже, Олег Винник собирается возвращаться к большой сцене и занялся музыкой. Песня "Мої люди" – станет его первой с начала полномасштабной войны.

Напомним, с началом российского вторжения в Украину Олег Винник просто исчез из инфопространства. Артист поселился в Германии и не давал никаких комментариев по поводу войны. Со временем исполнитель вышел на связь и сообщил, что живет за границей, ведь лечится от тяжелой болезни. Кроме того, он заявил, что хоть о войне громко не говорит, но занимается волонтерством.

Тем не менее, из-за молчаливой позиции артист неоднократно натыкался на критику от фанатов и коллег. Недавно певица Злата Огневич призналась, чем ее неприятно удивил Олег Винник во время войны.

Читайте также: