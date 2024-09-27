Олег Винник засветился в Киеве: в команде певца ответили на слухи о его возвращении в Украину

Руководитель фан-клуба опровергла новости об артисте.
В команде певца Олега Винника, который живет в Германии, ответили, действительно ли он вернулся в Украину.
Так, на днях блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственных подписчиков, предположил, что Винник вернулся в столицу Украины. По словам инсайдера, звезду якобы засьтали за рулем авто в центре Киева, однако не успели сфотографировать. Более того, по данным блогера, певец якобы предлагал сотрудничество "топовым пиарщикам за солидные деньги, но те отказывались, потому что боятся репутационных рисков".
В итоге на такие слухи отреагировала лидер официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон. В комментарии изданию "Фокус" она опровергла информацию и заявила, что Олег Винник на самом деле не возвращался в Киев.
"Я не могу подтвердить такую информацию. Даже представления нет кто и зачем распространяет такие слухи", — ответила Барон.
Сам исполнитель никоим образом не высказывался о схожих новостях.
Напомним, недавно папарацци показали, где живет певец Олег Винник в Германии и какой неожиданный район для себя выбрал.
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