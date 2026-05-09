Олег Винник заявил, что экс-продюсер "забрал у него все": подробности скандала

Певец Олег Винник впервые эмоционально прокомментировал конфликт с бывшим продюсером Александром Горбенко и заявил, что после разрыва сотрудничества остался без доступа к соцсетям, квартире и личным вещам.

Артист, которого в последние годы активно обсуждают в Сети, дал новое интервью на русском языке. В разговоре он затронул сразу несколько тем — от проблем со здоровьем до ссоры с человеком, которого когда-то называл почти братом. По словам Винника, их отношения длились около 16 лет и выходили далеко за пределы работы. Певец говорит, что они дружили семьями и были очень близкими. Впрочем, впоследствии между ними начало расти напряжение. Особенно, мол, после отмены концертов и истощения артиста из-за плотного графика.

«Это даже не дружбой назвать, мы были как братья. Мы могли семьями встречаться, были близкими. Но рано или поздно отношения начинают натягиваться», — заявил Винник в разговоре с Натальей Влащенко.

По словам певца, окончательно конфликт обострился уже во время полномасштабной войны. Артист утверждает, что перед Пасхой 2023 года потерял доступ ко всем своим соцсетям, поскольку пароли якобы были изменены без его ведома. Из-за этого Винник даже обращался, мол, в полицию. Также он заявил, что больше не может попасть в квартиру, которая якобы оформлена на совместную компанию.

«Он забрал у меня все. Это то, что было подло с его стороны. Не знаю, что с ним происходит. Но я понимаю, что вся эта любовь, которая между нами была, переросла в ненависть. Я думаю, что человек опомнится и поймет», — эмоционально высказался певец.

Отдельно Винник отметил, что в начале сотрудничества между ним и Горбенко якобы не было официального контракта. По словам артиста, они договорились работать «50 на 50», однако теперь продюсер это отрицает. Также певец пожаловался, что не смог забрать даже собственные вещи из квартиры.

«Там же мои вещи, извините, мое белье, все же там осталось. Когда я хотел оттуда все забрать, они замки поменяли. Зачем оно вам?» — сказал артист.

Отметим, в апреле 2023 года Александр Горбенко официально сообщил о завершении сотрудничества с Олегом Винником. Тогда продюсер заявлял, что права на музыкальный проект и часть материалов принадлежат его компании. Впоследствии Горбенко также публично обвинил артиста в бегстве из Украины «под пледом». Сам Винник эти заявления категорически отверг и назвал такие слова «неуважением к пограничникам».

