Олег Винник заявил о мировых гастролях и ответил, когда состоятся его концерты: "Я не убегал"

Певец Олег Винник дал ответ на самые частые вопросы поклонников в студии программы "Говорить вся країна".

Так, певец в интервью на телеканале "1+1 Україна" на прямой связи впервые публично рассказал о своей жизни за период исчезновения со сцены. По словам Олега, он всегда пытался закрывать некоторые нужды украинского войска. И добавил, что за это время некоторые его знакомые, к сожалению, погибли на поле боя за свободную Украину.

"Пока мне Бог дает песни и возможность помогать и делать все, чтобы в нашей стране как можно скорее наступила победа. Я насколько благодарен судьбе, что у меня такая ноша – поиски машин и того, в чем нуждается моя страна и парни на фронте. К сожалению, некоторых моих ребят с охраны нет уже. Не хочется даже говорить сегодня о себе, потому что есть гораздо более важные вещи. У нас сегодня огромное горе. Я все делаю честно. Не будет никаких оправданий", – поделился Винник в программе "Говорить вся країна".

Олег Винник

Также знаменитость заявил о своих намерениях вернуться на сцену с полностью обновленным составом команды. Где и когда состоятся концерты Олега Винника, пока неизвестно. Впрочем, артист заинтриговал, что это будет мировое турне, о котором он расскажет поклонникам уже совсем скоро.

"Я никуда не убегал, чтобы возвращаться. В конце концов, делаю свое дело. Спасибо поклонникам, ходившим на концерты, которые платили деньги. И я их не потратил, я не зарабатывал на войне, а все отдавал. Песни есть, пишутся и выйдут совсем скоро. Буквально скоро (возврат на сцену – прим. ред.). Я изменил весь коллектив и готовимся сейчас к мировому туру. И вскоре люди все узнают", - заинтриговал артист.

Напомним, недавно Олег Винник рассказал о своей болезни и удалось ли ему вылечиться в Германии.

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