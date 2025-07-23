Олег Винник заявил об отсутствии украинского паспорта и какое имущество оставил в Украине: "Такие чудеса"

Олег Винник / © instagram.com/olegg.vynnyk

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Скандальный певец Олег Винник, который недавно рассказывал о помощи Украине, сделал официальное заявление о своем гражданстве.

Музыкант расставил все точки над "і" после волны хейта относительно его бегства из Украины во время войны. Олег неожиданно заявил, что на самом деле не имеет внутреннего паспорта гражданина Украины. Зато уже 25 лет пользуется загранпаспортом и всеми документами, позволяющими ему легально проживать на территории Германии. К слову, на Родине артист почти ничего не оставил в пользу жизни эмигранта.

"Я не убегал. Я вернулся домой в начале войны — туда, где жил более 25 лет. Когда-то выехал по контракту работать и так здесь (в Германии - прим. ред.) и остался. У меня нет внутреннего украинского паспорта с 2000 года — я все это время жил в Германии по загранпаспорту. Здесь родился мой сын, здесь моя семья. И это не делает меня меньшим украинцем. В Украине у меня нет никакой недвижимости и толстых счетов или автомобилей. Такие чудеса", — выдал Винник в своем Telegram-канале.

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Олег Винник

Однако на этом музыкант не остановился. После предыдущих слов он все равно добавил, что все же считает себя патриотом, ведь помогает Родине.

"Где бы я ни жил — в Европе или за океаном — я остаюсь украинцем и я патриот. Помогал и помогаю дальше. Любил и буду любить", — добавил певец.

Напомним, недавно Олег Винник рассказал подробности жизни за границей с семьей.