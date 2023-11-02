Олега Винника ограбили и угрожали убийством: "Говорили, что голову отстрелят"

Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага вступился за певца Олега Винника, которого много хейтят из-за того, что он находится в Германии.

Мага отметил, что знает все о "тайном исчезновении" Винника и обратился к хейтерам с просьбой "оставить себе в покое" и не трогать исполнителя. Поэт вспомнил, как прежде чем стать звездой шоу-бизнеса, Винник мыл туалеты в Германии и первую свою зарплату потратил на то, чтобы маме восстановить зрение:

"Олег Винник вырос при украинском обществе ограниченно зрячих людей. Первый свой гонорар он потратил на то, чтобы вернуть маме зрение. И тогда, когда Олег Винник мыл туалеты в Германии, вас не интересовала его судьба. До того, как попасть в шоу-бизнес, до того, как начать петь в Германии мюзиклы, он мыл туалеты в Германии", – рассказал неизвестные факты из жизни исполнителя Петра Мага в интервью Rostyslove Production.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Также ведущий подчеркнул, что Олег Винник сделал очень многое для украинской армии и нашей победы:

"Обратитесь к руководству 135-го батальона 114-й бригады, ТрО, которые были на бахмутском направлении. Посмотрите, сколько джипов с надписью "Вовчиця" ездит по фронту. Шикарных, новых, нулевых джипов. Это все приобретено Олегом Винником ", – подчеркнул Мага.

Олег Винник передал на фронт внедорожники

Олег Винник передал на фронт внедорожники

Рассказал поэт и о неприятном инциденте, который произошел с Олегом Винником. Оказывается, артиста ограбили псевдоволонтеры, "бросившие" певца на огромную сумму денег:

"У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые эти деньги украли. Потом ему угрожали. Говорили: "Приедешь, мы тебе голову отстрелим", – рассказал Петр Мага.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Он подтвердил, что в начале полномасштабной войны Олега Винника действительно не было в Украине. По словам ведущего, еще до российского вторжения артист выехал на лечение в Европу:

"К тому времени, когда началась полномасштабная война, Олег проходил очень серьезное лечение. И не в Украине, и даже не в Германии. Прерывать лечение он не мог. Все остальное я говорить не могу. Я знаю, но я ничего говорить не могу, потому что это его личное дело, его тайна и врачебная тайна", – прокомментировал Мага.

Напомним, между тем экс-продюсер Олега Винника неожиданно заменил артиста его клоном и выпустил видео с мужчиной, очень напоминающим звезду.

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