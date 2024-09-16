Олега Винника застали в центре Германии: представительница звезды раскрыла, чем он там занимается

В Сети появилось свежее фото певца Олега Винника за границей.

Так, в своем фотоблоге представительница звезды Валерия Барон опубликовала общий кадр с ним. На изображении они предстают в столице Германии Берлине. Лук исполнителя состоял из рубашки, солнцезащитных очков и аксессуаров.

По словам Барон, они не просто гуляли вместе, а обсуждали будущие планы артиста. Впрочем, подробности она не стала рассказывать. Лишь загадочно привела цитату Эйнштейна и поддержала Олега во время волны хейта в его сторону.

"Есть только два способа прожить жизнь. Первый — как будто чудес не существует. Второй — как будто вокруг одни чудеса" (Альберт Эйнштейн). Важная встреча, много решенных вопросов. Все еще впереди... Олег Анатольевич, горжусь твоей силой духа. Лети и сотворяй чудеса. Твои люди ждут!", — написала Валерия.

Олег Винник и Валерия Барон / Фото: instagram.com/valery_baron

Вероятно, разговоры Олега Винника с представительницей касались развития его карьеры, к которой он вернулся после лечения в Германии болезни, которую умалчивает. Ранее сам певец заявлял, что готовится к мировому турне и сообщил, когда состоятся его первые концерты после паузы.

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