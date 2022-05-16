Олегу Псюку – 28: фронтмен Kalush Orchestra назвал свои качества, которые никогда не променял бы

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra, победивший на "Евровидении-2022", Олег Псюк отмечает день рождения.
16 мая артисту исполняется 28 лет. На странице в Instagram музыкант поделился, как менялся в течение жизни и назвал свои качества, которые никогда не променял бы.
"Многие цели в моей жизни уже выполнены и проделаны несколько библиотек задач. Родившись в Калуше, я получил много присущей эмпирики и было не так просто ее разнообразить. На протяжении всей моей жизни я менялся, менялись мои взгляды и приоритеты, но всегда были несколько качеств, которые мной двигали и какие бы я никогда ни на что не променял. Трудолюбие, любопытство и мое захламление во всем, за что бы я ни брался. Спасибо, что вы всегда со мной, это только начало…" – поделился звезда.
В ответ фанаты принялись поздравлять кумира в комментариях под постом.
- С днем рождения, легенда
- Поздравляю тебя, наш победитель! Будь счастлив, здоров и чтобы все твои мечты сбывались! Мирного неба нам всем над головой
- C днем рождения!!! Ты самый лучший
Напомним, Маричка Падалко спела победную Stefaniа на центральной площади Калуша с местными детьми. Также ведущая познакомилась с сестрой Олега Псюка.
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