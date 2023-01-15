Олеся Жураковская довела до слез эмоциональным исполнением стихотворения о трагедии в Днепре

Известная украинская актриса Олеся Жураковская довела до слез эмоциональным исполнением стихотворения, которое посвятили трагедии Днепра.

В частности, артистка прочла строки авторства украинки Людмилы Горовой, которая написала его после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Олеся Жураковская записала видео, где мощно зачитала щемящее стихотворение, и просто довела до слез.

"У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він Северином. Чи, може, скажімо – Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром. Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром", – зачитала актриса.

В комментариях под видео пользователи Instagram отметили, что не смогли сдержать слез от такого пронзительного исполнения стихотворения.

Болит, как очень болит.. Все дни в один соединились, все жертвы невинны.. Господи, останови нелюдей

Нет слов, только отчаяние, слезы… А тем врагам желаю почувствовать и пережить подобное... у них "дома"...

Сердце просто в дребезги, боль, пустота, беспомощность. Исчезните во веки изверги

Напомним, 14 января Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре, разрушив полностью один подъезд. По последним данным, в результате вражеских обстрелов погибли 29 человек, более 40 жильцов дома до сих пор ищут под завалами. Тем временем Андрей Бедняков показал, как россияне радуются трагедии в Днепре.

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