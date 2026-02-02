Олеся Жураковская переехала из собственной квартиры в арендованную и удивила причиной

Олеся Жураковская / © facebook.com/zhurakovskaya

Известная украинская актриса Олеся Жураковская переехала из собственной квартиры в арендованную и раскрыла причину своего решения.

У знаменитости есть жилье на правом берегу Киева. Однако сейчас артистка живет в съемной квартире. Знаменитость приняла решение переехать, поскольку совсем рядом с ее домом был вражеский "прилет". Поэтому, родные Олеси Жураковской настояли, чтобы она поселилась в другой квартире.

Актриса в интервью Алине Доротюк говорит, что ей так даже удобнее. Дело в том, что знаменитость возглавляет Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Олеся Жураковская довольно часто задерживается на работе. А в условиях комендантского часа потом довольно тяжело добраться домой. Поэтому, актриса поселилась рядом с театром.

Олеся Жураковская / © facebook.com/zhurakovskaya

"Не планировала переезжать, но "прилетело" на Теремках в соседний дом, страшно там горело, мои родственники испугались и сказали: "Олеся, надо переселиться". Переселили меня на съемку квартиру. Я недалеко от театра, мне там близко. Я подумала, что во время войны это очень хорошо, потому что комендантский час, а я, бывает, засиживаюсь до позднего часа", - говорит знаменитость.

Олеся Жураковская также добавила, что совсем не пожалела, что теперь живет на левом берегу Киева. Актриса говорит, что из ее окон открывается просто невероятный вид.

"Красиво там. Я родилась на правом берегу, и никогда не рассматривала левый берег, не думала, что там так красиво. А видно же всю красоту с левого берега. Когда я туда заселилась, посмотрела в окно и увидела лавру и всю эту красоту! Мне очень нравится", - добавила артистка.

