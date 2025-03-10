Олеся Жураковская попала в ДТП и шокировала поведением виновника

Известная украинская актриса Олеся Жураковская попала в неприятный инцидент на дороге.

На своей Facebook-странице артистка сообщила, что стала жертвой ДТП. В частности, в ее авто врезался неизвестный мужчина. По словам Олеси, он пытался сразу на месте все уладить деньгами, однако она отказала, потому что хотела добиться справедливости с участием правоохранительных органов. На это виновник инцидента отреагировал отрицательно и убежал.

Актриса не стала молчать и опубликовала фото, чтобы неравнодушные помогли отыскать правонарушителя. Между тем в ответ на вопрос о самочувствии звезда ответила, что с ней, к счастью, все хорошо и она ждет полицию.

Олеся Жураковская показала виновника ДТП / Фото: facebook.com/zhurakovskaya

"Только что (9 марта – прим. ред.) на Одесской трассе возле южного кладбища в мой автомобиль въехал коренастый мужчина на Volkswagen. После того, как я отказалась "порешать" на месте, он скрылся с места ДТП. Помогите мне, пожалуйста, найти этого негодяя", - написала Жураковская.

Напомним, недавно певица Lida Lee также рассказывала о жутком ДТП и показывала свою изуродованную машину.

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