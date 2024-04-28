Олеся Жураковская после болезненного развода с абьюзером рассекретила, свободно ли ее сердце

Известная украинская актриса Олеся Жураковская поделилась подробностями личной жизни.

Так, на вопрос о новой любви актриса ответила интригой. По словам Олеси, ее сердце всегда наполнено любовью, но больше никаких подробностей она раскрывать не стала.

"Нет, у меня не бывает свободного сердца. Любовь, счастье, деньги любят тишину", – заинтриговала артистка в программе "Неймовірна правда про зірок".

Олеся Жураковская / Фото: instagram.com/zhurakivska_olesya

В то же время знаменитость поделилась своим мучительным опытом развода с экс-мужем, с которым была в отношениях около пяти лет. Как признается Жураковская, последние годы совместного проживания с экс-избранником оказались сплошным страданием. Поэтому благодаря внутренним изменениям актрисе удалось разорвать круг насилия.

"Уже был такой край, когда я понимала, что у меня начинаются, пожалуй, психические изменения. Будто я постоянно подавляю отчаяние, страх, сопротивление. У меня появились такие мысли, чтобы просто положить на него подушку. И думаю, удержу ли я эту подушку на лице? Потом думаю, Господи, о чем я думаю. В какой-то момент я поняла, что мне нужно довести ситуацию до такого состояния, чтобы он мне сказал: "Иди". Я прибегла к изменениям, что вроде бы я – это не я", – рассказала Олеся.

Напомним, недавно Олеся Жураковская раскритиковала бывшую подругу, актрису-путинистку Ирину Горбачеву.

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