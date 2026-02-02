Олеся Жураковская раскрыла правду о своих романах после неудачных отношений: "Это может измениться"

Олеся Жураковская / © instagram.com/zhurakivska_olesya

Реклама

Известная украинская актриса Олеся Жураковская, которая недавно рассказала о переезде из собственного в арендованное жилье, высказалась о личной жизни.

Ранее артистка считала, что деньги и любовь любят тишину. Однако в интервью Алине Доротюк звезда приоткрыла тайну и призналась, что сейчас не находится в романтических отношениях. По словам актрисы, внимания от мужчин в ее жизни достаточно, однако потребности в постоянном спутнике она не испытывает. Актриса отметила, что всегда комфортно чувствует себя наедине с собой.

«У меня нет любимого мужчины. Точнее, у меня есть мужчины, которым я очень нравлюсь, они дарят мне цветы, уделяют внимание. Но партнера нет и у меня нет такой цели. Не знаю, может, это когда-то изменится. Но сегодня — нет. Я вообще такая по жизни, что мне очень хорошо с собой. Мне еще с детства никогда не было одиноко, грустно или что-то такое. У меня был глубокий интересный мир и все всегда было нормально. Но это может измениться. Мне это окей», — рассказала артистка.

Реклама

Олеся Жураковская / © instagram.com/zhurakivska_olesya

Также Олеся затронула тему болезненного прошлого, отметив, что ее предыдущие пятилетние травматические отношения не разрушили ее веру в мужчин. И снова подчеркнула, что такая позиция связана исключительно с ее внутренними ощущениями себя.

«У меня до травматического опыта были прекрасные отношения, да и после прекрасные. Нет у меня этой потребности, чтобы со мной кто-то постоянно был рядом. Искренне говорю: мне сегодня хорошо и спокойно», — подчеркнула Олеся.

Напомним, недавно светская львица Ким Кардашян закрутила роман с британским автогонщиком, звездой «Формулы-1». Инсайдеры застали парочку за тайным романтическим вечером.