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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Олеся Жураковская разнесла бывшую подругу-актрису из Мариуполя, которая стала путинисткой и поддерживает РФ

Артистка не скрывает, что для нее позиция подруги стала настоящим ударом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Олеся Жураковская и Ирина Горбачева

Олеся Жураковская и Ирина Горбачева

Украинская актриса Олеся Жураковская разнесла бывшую подругу Ирину Горбачеву, которая поддерживает Россию в войне с Украиной.

Ирина Горбачева родом из Мариуполя, однако с детства она проживает в РФ. В войне, которую на территории Украины развязала Россия, актриса приняла сторону страны-агрессора. Олеся Жураковская на проекте «Наодинці з Гламуром» не скрывает, что такая позиция ее на тот момент подруги стала для нее настоящим ударом. Артистка считала Ирину Горбачеву сознательным человеком.

Наконец, Олеся Жураковская полностью отреклась от подруги. По словам знаменитости, Ирина Горбачева просто прекратила для нее существовать. Она не следит ни за ее творческой жизнью, ни за личной.

Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

«Для меня это был удар. Я думала, что она другой человек. Но могу сказать, что уже давно, собственно от того интервью, когда я услышала, что она в целом не осуждает политику своей страны, я такого человека больше не знаю. Я не отслеживаю ни ее творчество, ни ее личную жизнь. Я не знаю такого человека. Она для меня перестала существовать», — высказалась артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Отметим, Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, однако с детства жила в России. Когда в Украине началась полномасштабная война, она придерживалась нейтральной позиции, хотя и уехала из РФ. Однако впоследствии актриса вернулась в Москву. Она дала интервью, где полностью поддержала захватническую политику кремля и выдала, что «является частью системы». Вместе с тем, Ирина Горбачева начала сниматься в пропагандистских фильмах и заявила, что якобы помогает беженцам из так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, недавно голливудский актер Том Круз серьезно оскандалился. Артист спел хвалебные оды России и похвастался умением говорить на русском языке.

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