Олеся Жураковская разнесла бывшую подругу-актрису из Мариуполя, которая стала путинисткой и поддерживает РФ

Олеся Жураковская и Ирина Горбачева

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Украинская актриса Олеся Жураковская разнесла бывшую подругу Ирину Горбачеву, которая поддерживает Россию в войне с Украиной.

Ирина Горбачева родом из Мариуполя, однако с детства она проживает в РФ. В войне, которую на территории Украины развязала Россия, актриса приняла сторону страны-агрессора. Олеся Жураковская на проекте «Наодинці з Гламуром» не скрывает, что такая позиция ее на тот момент подруги стала для нее настоящим ударом. Артистка считала Ирину Горбачеву сознательным человеком.

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Наконец, Олеся Жураковская полностью отреклась от подруги. По словам знаменитости, Ирина Горбачева просто прекратила для нее существовать. Она не следит ни за ее творческой жизнью, ни за личной.

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Ирина Горбачева

«Для меня это был удар. Я думала, что она другой человек. Но могу сказать, что уже давно, собственно от того интервью, когда я услышала, что она в целом не осуждает политику своей страны, я такого человека больше не знаю. Я не отслеживаю ни ее творчество, ни ее личную жизнь. Я не знаю такого человека. Она для меня перестала существовать», — высказалась артистка в разговоре с Анной Севастьяновой.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЦЮ ЛЮДИНУ ВИКРЕСЛИЛА!» Леся ЖУРАКІВСЬКА жорстко про відому акторку на прем’єрі фільму КРАШАНКА-2

Отметим, Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, однако с детства жила в России. Когда в Украине началась полномасштабная война, она придерживалась нейтральной позиции, хотя и уехала из РФ. Однако впоследствии актриса вернулась в Москву. Она дала интервью, где полностью поддержала захватническую политику кремля и выдала, что «является частью системы». Вместе с тем, Ирина Горбачева начала сниматься в пропагандистских фильмах и заявила, что якобы помогает беженцам из так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, недавно голливудский актер Том Круз серьезно оскандалился. Артист спел хвалебные оды России и похвастался умением говорить на русском языке.

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