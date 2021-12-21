Ольга Бузова оконфузилась, послав со сцены экс-мужа, который был в зале

Ольга Бузова оконфузилась, послав со сцены экс-мужа, который был в зале

Наверное, артистке до сих пор болит этот разрыв.

Российская певица и ведущая Ольга Бузова на днях отличилась на одной из модных премий, проходивших в Москве.

Выйдя на сцену за наградой, Бузова сообщила, что знает, что в зале находится ее экс-муж Дмитрий Тарасов. Она попросила бывшего помахать ей, а когда увидела его, то гордо в микрофон произнесла:

"Я всегда представляла, как же это случится. В этом зале присутствует мой бывший муж. Где ты, я тебя не вижу... Он машет с галерки… Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак. Как я мог ее пр*срать", — сказала Бузова.

Зрители в зале поддержали пламенный спич знаменитости бурными аплодисментами. Но вот пользователи в Сети выступление Бузовой окрестили "испанским стыдом": "Тарасов наоборот, перекрестился и сказал: "Слава Богу, я не с тобой!", "вот что творит коньяк утром", "сама себя позорит", "говорит она, а стыдно мне".

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Отметим, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были вместе в течение четырех лет, и в 2016 развелись.

Напомним, что в 2017 году Ольга Бузова попала в базу сайта "Миротворец" из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а именно "Незаконной гастрольной деятельности на территории оккупированного Россией Крыма". Певица является активной путинисткой.

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