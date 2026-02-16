- Дата публикации
Ольга Фреймут на редких фото показала сразу троих детей и как с ними проводит время в США
Знаменитость наведалась в гости к старшей дочери.
Украинская ведущая Ольга Фреймут на редких фото показала сразу троих детей.
Знаменитость вместе с семьей отправилась в путешествие в США. Именно там проживает старшая дочь звезды Злата Митчелл. Поэтому, Ольга Фреймут вместе с младшими детьми наведалась к ней в гости.
В своем Instagram ведущая уже и активно делится фотографиями из их путешествия. В частности, вместе с Валерием и Евдокией знаменитость побывала в парке развлечений, что в Санта-Монике. Сын Ольги Фреймут облюбовал мягкую игрушку в виде ананаса.
А вот младшая дочь знаменитости поразвлекалась с ярким попугаем, который просто сел ей на плечо.
После этого Ольга Фреймут вместе с детьми наконец-то отправилась к Злате. Дело в том, что она сразу же не смогла присоединиться к семейному путешествию, поскольку в это время училась в университете.
Когда Злата наконец освободилась от дел, то устроила маме, брату и сестре импровизированную экскурсию по территории учебного заведения. Конечно же, они все вместе делали фотографии на память.
