Ольга Фреймут на редких кадрах показала своих заметно подросших младших детей

Украинская ведущая Ольга Фреймут очень редко показывает своих детей, но на этот раз она сделала исключение.

В своем Instagram знаменитость опубликовала черно-белый кадр, на котором изображены 7-летний сын Валерий и 6-летняя дочь Евдокия. На фото подросшие дети Фреймут любовались панорамным видом на Великобританию.

Правда, лицо сына и младшей дочери ведущая не спешит показывать и продолжает скрывать. На фото детей Ольги Фреймут можно разглядеть только со спины.

Ведущая вспомнила философский разговор с 6-летней дочерью. В частности, они обсудили, каких людей бы создали. Ольга Фреймут призналась девочке, что хотела бы видеть мир без злых лиц, а вот маленькая Евдокия отметила, что была бы строже.

Дети Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"За завтраком Евдокия спросила: "Мама, если бы ты была Богом, каких бы ты людей сотворила?". Я бы не создавала злых, это точно... Евдокия ответила: "Бог слишком добр, я бы на Его месте была бы строже". и продолжила есть свой тост", – вспомнила ведущая.

Напомним, недавно бывшая военная Евгения Эмеральд показала своих заметно подросших дочерей. Полицейская в декрете тоже поделилась, как проводит время с девочками.

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