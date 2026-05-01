Ольга Фреймут на редком фото показалась с родным братом, который служит в армии

Знаменитость поздравила родного человека с важным праздником.

Валерия Сулима
Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала фото с родным братом Артуром, который служит в армии.

Семейной фотографией знаменитость поделилась в Instagram-stories. Кадр был архивным. На нем Ольга Фреймут позировала в вечернем розовом платье, а рядом с ней брат в официальном костюме.

Ведущая опубликовала их совместное фото не просто так, а по случаю важного праздника. Таким образом знаменитость поздравляла Артура с днем рождения. Ольга Фреймут желала ему счастливой и радостной жизни, а также благодарила за отвагу и желала Божьей защиты.

"Моя гордость, мой брат! С днем рождения. Пусть жизнь будет как после сильного ливня - свежая, счастливая, радостная. Спасибо тебе за твою отвагу, пусть хранит тебя Господь", - обратилась к родному человеку ведущая.

Ольга Фреймут с родным братом / © instagram.com/freimutolia

Отметим, еще в 2024 году Ольга Фреймут сообщала, что ее брат - Артур Фреймут - стал добровольцем и отправился служить на фронт. Родной человек знаменитости является военнослужащим спецподразделения.

