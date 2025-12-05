Ольга Фреймут откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем: "В отношениях очень сложно"

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут откровенно рассказала о кризисах в браке с мужем, предпринимателем Владимиром Локотком.

Знаменитость уже восемь лет официально замужем, хотя вместе с возлюбленным уже десять. Ведущая в интервью Анне Хаустовой признается, что, конечно, в отношениях с мужем были довольно тяжелые моменты. Влюбленные проходили кризисы и после пяти лет отношений, и семи, и десяти. Однако супруги преодолевают все проблемы. По словам Ольги Фреймут, именно откровенный разговор друг с другом помогает решать проблемы.

"Конечно, были тяжелые времена. В отношениях очень сложно. Это такая стабильная работа, где надо свой график с кем-то согласовывать, свои мысли и идеи. Для меня это нелегкая работа, это был вызов. Психологи говорят, что есть проблемные годы в браке - три, семь, десять и так далее - мы такую турбулентность проходили. Я всегда спасалась тем, что мы начинали говорить", - делится ведущая.

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Также знаменитость призналась, как они с мужем поддерживают романтику. Супруги любят вместе сходить в кафе, устроить прогулку или же просто откровенно поговорить друг с другом. Ольга Фреймут делится, что отношения со временем меняются. Однако самое главное, чтобы оставалась любовь.

"Для меня романтично, когда мы просто можем пойти в наше любимое кафе. Погулять по нашему любимому маршруту возле Темзы или просто посидеть и поговорить. Я знаю, что отношения с возрастом изнашиваются, набирают новую форму, формат. Я думаю, что признак удачного брака, когда ты с возрастом хочешь быть с этим человеком, когда он тебя не раздражает, когда вы можете поговорить",- поделилась ведущая.

Ольга Фреймут с мужем / © instagram.com/freimutolia

Отметим, Ольга Фреймут вышла замуж за Владимира Локотко в апреле 2017 года. У пары есть двое общих детей - сын Валерий и дочь Евдокия. От первого брака ведущая воспитывает дочь Злату.

Напомним, тем временем тренер Анита Луценко не смогла преодолеть кризис в отношениях с возлюбленным. Недавно спортсменка сообщила об их разрыве.