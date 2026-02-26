Ольга Фреймут отпраздновала 44-летие и по этому случаю наделала атмосферные фотографии

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Украинская телеведущая, автор книг и основательница собственного издательского проекта Ольга Фреймут удивила поклонников новыми снимками. 25 февраля она отметила свой день рождения и поделилась серией стильных фото.

На своем Instagram-аккаунте Фреймут опубликовала фотоподборку в винтажном стиле, где предстает в элегантном сочетании белого свитера и черных брюк, что подчеркивает изюминку всеобщего сдержанного, но изысканного образа. Снимки сделаны в кабинете, украшенном книжными полками, дизайнерской мебелью, старинным торшером и портретом на стене, что придало фото особенного настроения и почерка автора.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сначала в подписи знаменитость откровенно указала свой возраст и добавила белое сердечко.

Реклама

«Мне 44», — написала Ольга, но позже решила оставить интригу, убрав цифры.

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно известный певец Виталий Козловский нежно поздравил сына со 2-летием. Артист рассекретил оригинальный подарок для малыша.