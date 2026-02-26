- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Фреймут отпраздновала 44-летие и по этому случаю наделала атмосферные фотографии
Известная украинская телеведущая, преподавательница этикета и писательница отпраздновала свой 44-й день рождения и задокументировала это на своей странице в Сети
Украинская телеведущая, автор книг и основательница собственного издательского проекта Ольга Фреймут удивила поклонников новыми снимками. 25 февраля она отметила свой день рождения и поделилась серией стильных фото.
На своем Instagram-аккаунте Фреймут опубликовала фотоподборку в винтажном стиле, где предстает в элегантном сочетании белого свитера и черных брюк, что подчеркивает изюминку всеобщего сдержанного, но изысканного образа. Снимки сделаны в кабинете, украшенном книжными полками, дизайнерской мебелью, старинным торшером и портретом на стене, что придало фото особенного настроения и почерка автора.
Сначала в подписи знаменитость откровенно указала свой возраст и добавила белое сердечко.
«Мне 44», — написала Ольга, но позже решила оставить интригу, убрав цифры.
Напомним, недавно известный певец Виталий Козловский нежно поздравил сына со 2-летием. Артист рассекретил оригинальный подарок для малыша.