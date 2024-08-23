Ольга Фреймут по возвращении в Украину показала свою семью и как время с ней проводит

Ведущая поздравила племянницу с особым праздником.
Украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась, как проводит время в Украине после возвращения из Великобритании.
Так, в фотоблоге Ольга показала прогулку по окрестностям и живописный вид со Львовской области во время заката.
"Место, которому я принадлежу", – подписала кадр звезда.
Кроме того, ведущая призналась, что в их семье праздник. Ее племянница Габриэлла отмечает день рождения. По этому поводу знаменитость опубликовала фото своей сестры Юлии с маленькой именинницей.
Также Фреймут показала встречу двух сестер во Львове. Так, ее дочь Евдокия пришла поздравить с 11-летием Габриэллу и присоединилась к детскому празднованию.
Напомним, в начале августа Ольга Фреймут заявила, что вернулась в Украину с дочерьми. Правда, Злата Митчелл недавно уехала из Киева обратно в США. В свою очередь, звездная многодетная мама уже успела столкнуться с рядом проблем в столице. По словам Ольги, она осталась без жилья в центре Киева. Ведущая рассказывала, что после вложения средств в строительство она не получила квартиры на Подоле от компании-застройщицы, ведь ЖК уже долгое время не вводится в эксплуатацию. Тем временем владелец уже выдвинул свою версию такого недоразумения.
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