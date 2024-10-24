Ольга Фреймут похвасталась важным достижением 8-летнего сына в Лондоне: "Валерий победил"

Знаменитость рассказала, как мальчик победил в одном из конкурсов и какой приз получил.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут похвасталась важным достижением 8-летнего сына в Лондоне.

Знаменитость в Instagram рассказала, что в школе Валерия прошел поэтический конкурс. Дети должны были написать стихотворение, среди которых потом члены жюри выбирали самый лучший. Сын Ольги Фреймут занял первое место. Победу Валерию принесло англоязычное стихотворение Animals.

Стихотворение сына Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"Поэзия и победа. Валерий написал стихотворение в школе и победил. Теперь Animals будет в книге стихов British Library. Я привыкла детям предлагать свои стандарты – а у них свой голос", — поделилась ведущая.

Сын Ольги Фреймут победил в поэтическом конкурсе / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут говорит, что стихотворение сына, на первый взгляд, может показаться примитивным, тем не менее, по ее словам, он полон покоя и магии. Теперь поэзия Валерия будет опубликована в книге British Library.

"Знаю, верлибр сына может показаться примитивным, но у поэзии действительно много покоя и магии. Она вызывает эмоции, а это и есть задача искусства", — отметила ведущая.

Сын Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно Ольга Фреймут показывала заметно подросших сына и дочь. Ведущая также делилась, как проводит с детьми время в Лондоне.

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