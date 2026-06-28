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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ольга Фреймут показала дочь-именинницу и как оригинально празднует ее 9-летие в Лондоне

У младшей дочери знаменитости день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут сообщила о важном празднике в ее семье.

У младшей дочери знаменитости 28 июня день рождения. Евдокии исполняется девять лет. В Instagram-stories Ольга Фреймут опубликовала фото с именинницей. На снимке девочка позировала в розовом платье и с лентой, на которой говорилось, что у нее день рождения.

Ольга Фреймут с дочерью Евдокией / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с дочерью Евдокией / © instagram.com/freimutolia

В честь особенной даты Ольга Фреймут организовала оригинальное празднование в Лондоне, где они живут с начала полномасштабной войны в Украине. Ведущая собрала друзей Евдокии и повела их на мастер-класс. Дети развивали свои творческие навыки. Они собственноручно разрисовывали посуду. А после этого их ждал сладкий стол.

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

С днем рождения сестренку поздравлял и брат Валерий. Он вручил Евдокии подарок и воздушные шары в форме цветов.

Дети Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дети Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Отметим, Ольга Фреймут воспитывает троих детей. Старшую дочь Злату знаменитость родила от британского бизнесмена Нила Митчелла. Младшие дети ведущей — сын Валерий и дочь Евдокия — появились в браке с медиаменеджером Владимиром Локотко.

Напомним, недавно Ольга Фреймут развенчала миф о себе. Знаменитость также откровенно рассказала о жизни в Лондоне.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
150
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