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- Гламур
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Ольга Фреймут показала фото с двумя детьми в Лондоне и очаровала необычным образом дочери
Ведущая придумала особую семейную традицию.
Украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время показала своих двух младших детей от брака с бизнесменом Владимиром Локотко.
Ведущая с сыном Валерием и дочерью Евдокией во время полномасштабного вторжения эмигрировала в Великобританию. Но недавно в фотоблоге Ольга показывала, что она с детьми возвращалась на Родину в Украину. Однако на этот раз в сторис она сообщила, что снова вернулась в Лондон.
Там счастливое семейство уже посетило парад ко Дню победы в Европе. А звездная мама не упустила возможности сделать снимки в память о дне с детьми. И предстала сразу с сыном и дочкой в объятиях. На изображении Евдокия попозировала в красном пальто и черных брюках, свой образ она дополнила изысканной сумкой. Тем временем ее старший брат выбрал для себя джинсы, куртку и сумку на пояс.
Кроме того, Фреймут обратила особое внимание на верхнюю одежду самой младшей дочери. По словам ведущей, это красное пальто Евдокии досталось по наследству от старшей сестры Златы, которая сейчас живет и учится в США. В частности Ольга показала архивное фото, как его сначала носила ее старшая дочь Злата, а теперь через 12 лет – Евдокия.
Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко рассекретила, как их 6-летняя дочь Мия зарабатывает деньги.