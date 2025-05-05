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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин

Ольга Фреймут показала фото с двумя детьми в Лондоне и очаровала необычным образом дочери

Ведущая придумала особую семейную традицию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время показала своих двух младших детей от брака с бизнесменом Владимиром Локотко.

Ведущая с сыном Валерием и дочерью Евдокией во время полномасштабного вторжения эмигрировала в Великобританию. Но недавно в фотоблоге Ольга показывала, что она с детьми возвращалась на Родину в Украину. Однако на этот раз в сторис она сообщила, что снова вернулась в Лондон.

Там счастливое семейство уже посетило парад ко Дню победы в Европе. А звездная мама не упустила возможности сделать снимки в память о дне с детьми. И предстала сразу с сыном и дочкой в объятиях. На изображении Евдокия попозировала в красном пальто и черных брюках, свой образ она дополнила изысканной сумкой. Тем временем ее старший брат выбрал для себя джинсы, куртку и сумку на пояс.

Ольга Фреймут с детьми / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с детьми / © instagram.com/freimutolia

Кроме того, Фреймут обратила особое внимание на верхнюю одежду самой младшей дочери. По словам ведущей, это красное пальто Евдокии досталось по наследству от старшей сестры Златы, которая сейчас живет и учится в США. В частности Ольга показала архивное фото, как его сначала носила ее старшая дочь Злата, а теперь через 12 лет – Евдокия.

Ольга Фреймут со старшей дочерью / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут со старшей дочерью / © instagram.com/freimutolia

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко рассекретила, как их 6-летняя дочь Мия зарабатывает деньги.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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