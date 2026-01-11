ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2672
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут показала, как с 19-летней дочерью и родной сестрой отдыхает в Буковеле

Семья знаменитости собралась на западе Украины, чтобы вместе провести зимний отпуск.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как с 19-летней дочерью и родной сестрой наслаждается отдыхом в Буковеле.

Знаменитость приехала из-за границы в Украину на зимние праздники. Также к ней присоединилась и старшая дочь Злата Митчелл, которая учится и живет в США. Сначала семья побывала в Киеве, а затем отправилась на отдых на запад Украины. Семейство для отпуска выбрало горнолыжный курорт в Буковеле.

Ольга Фреймут в своем Instagram активно делится снимками с отдыха. В частности, они со Златой уже успели насладиться вкусной едой, невероятными зимними пейзажами, а также катанием на лыжах.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

Кстати, оказалось, вместе с Ольгой Фреймут на отдыхе также находится и ее родная сестра Юлия, которая довольно редкая гостья в Instagram ведущей. Знаменитость показала, как они вместе покоряли на лыжах карпатские горы.

Родная сестра Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Родная сестра Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская хвасталась отдыхом в Буковеле с младшей дочерью и мужем. Артистка показывала, как они активно проводят время.

Дата публикации
Количество просмотров
2672
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie