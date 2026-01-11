Ольга Фреймут показала, как с 19-летней дочерью и родной сестрой отдыхает в Буковеле

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как с 19-летней дочерью и родной сестрой наслаждается отдыхом в Буковеле.

Знаменитость приехала из-за границы в Украину на зимние праздники. Также к ней присоединилась и старшая дочь Злата Митчелл, которая учится и живет в США. Сначала семья побывала в Киеве, а затем отправилась на отдых на запад Украины. Семейство для отпуска выбрало горнолыжный курорт в Буковеле.

Ольга Фреймут в своем Instagram активно делится снимками с отдыха. В частности, они со Златой уже успели насладиться вкусной едой, невероятными зимними пейзажами, а также катанием на лыжах.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia

Кстати, оказалось, вместе с Ольгой Фреймут на отдыхе также находится и ее родная сестра Юлия, которая довольно редкая гостья в Instagram ведущей. Знаменитость показала, как они вместе покоряли на лыжах карпатские горы.

Родная сестра Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

