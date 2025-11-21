Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как с дочкой-копией поразвлекалась на концерте "Гомона" в Лондоне.

У нашумевшего хора сейчас европейский гастрольный тур. 20 ноября у музыкантов состоялся концерт в Лондоне, Великобритания. Там с начала полномасштабной войны вместе с семьей живет Ольга Фреймут, я не смогла не посетить событие. Компанию знаменитости составила младшая дочь Евдокия, которая является просто копией звездной мамы.

В своем Instagram ведущая делилась, что зал был просто заполнен. Немало желающих собралось посетить событие. Ольга Фреймут говорит, что концерт был очень особенным. Зал просто затаил дыхание, наслаждаясь выступлением "Гомона".

Ольга Фреймут и солист "Гомона" Вадим Яценко / © instagram.com/freimutolia

"Зал боялся дышать, настроение у всех, как на воскресной службе. Ведь да, на сцене пели херувимы. Какой-то мужчина позади нас не удержался и начал и себе подпевать. Так его быстро утихомирили, а я пела мысленно", - делится ведущая.

Особенно Ольге Фреймут запомнился разговор с дочкой. Евдокии очень сильно понравились украинские песни, но девочка забеспокоилась, чтобы страна-агрессор их нагло не украла. Но Фреймут успокоила девочку и заверила, что композициям уже много лет, и они всегда будут ассоциироваться именно с Украиной.

Ольга Фреймут с дочерью Евдокией / © instagram.com/freimutolia

