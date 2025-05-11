- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Фреймут показала подросших детей и рассказала о важном событии в жизни 7-летней Евдокии
Младшая дочь ведущей в Лондоне провела особенную церемонию.
Украинская ведущая Ольга Фреймут показала двух заметно подросших детей и рассказала о важном событии в жизни 7-летней Евдокии.
Знаменитость уже уехала из Украины и находится в Лондоне. Там 10 мая в семье Ольги Фреймут произошло особое событие. В частности, 7-летняя Евдокия провела свое Первое Причастие. Ведущая одела доченьку в белое платье с голубым поясом, который был украшен цветком.
"Первое Причастие Евдокии. 10.05.25, Лондон, OLOV Church. С Богом все возможно, помни, доченька", - поделилась Ольга Фреймут.
Поддержать сестру также пришел и 9-летний Валерий, у которого, вероятно, уже было Первое Причастие. Он был одет в белую рубашку и светлый костюм в полоску.
Отметим, Первое Причастие – это особенное таинство в жизни верующих. В частности, именно тогда ребенок впервые принимает Хлеб жизни, Тело Иисуса Христа.
Напомним, Ольга Фреймут прокомментировала российский паспорт мужа Владимира Локотко и объяснила, из-за чего он не может от него отказаться.