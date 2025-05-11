Ольга Фреймут показала подросших детей и рассказала о важном событии в жизни 7-летней Евдокии

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская ведущая Ольга Фреймут показала двух заметно подросших детей и рассказала о важном событии в жизни 7-летней Евдокии.

Знаменитость уже уехала из Украины и находится в Лондоне. Там 10 мая в семье Ольги Фреймут произошло особое событие. В частности, 7-летняя Евдокия провела свое Первое Причастие. Ведущая одела доченьку в белое платье с голубым поясом, который был украшен цветком.

Ольга Фреймут с детьми / © instagram.com/freimutolia

"Первое Причастие Евдокии. 10.05.25, Лондон, OLOV Church. С Богом все возможно, помни, доченька", - поделилась Ольга Фреймут.

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Младшая дочь Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Поддержать сестру также пришел и 9-летний Валерий, у которого, вероятно, уже было Первое Причастие. Он был одет в белую рубашку и светлый костюм в полоску.

Сын Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Отметим, Первое Причастие – это особенное таинство в жизни верующих. В частности, именно тогда ребенок впервые принимает Хлеб жизни, Тело Иисуса Христа.

Напомним, Ольга Фреймут прокомментировала российский паспорт мужа Владимира Локотко и объяснила, из-за чего он не может от него отказаться.