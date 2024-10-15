Ольга Фреймут показала подросших сына и дочь и рассекретила, как проводит с ними время в Лондоне

Знаменитость с детьми посетила необычное место.
Украинская ведущая Ольга Фреймут продолжает радовать поклонников редким семейным контентом.
Если знаменитость раньше тщательно скрывала семью от публики, то сейчас все активнее показывает ее в фотоблоге. В этот раз Ольга Фреймут поделилась контентом с детьми. Знаменитость показала, как ее 8-летний сын Валерий и 7-летняя дочь Евдокия заметно подросли.
Кроме того, телеведущая рассекретила, как в Лондоне, Англия, проводит время с детьми. К слову, именно там Фреймут поселилась с семьей с началом полномасштабной войны. В частности, знаменитость сводила детей в необычное заведение.
Они всей семьей посетили кофейню, изюминкой которой являются кошки. Посетители могут прийти в заведение, провести время с четырехлапыми и зарядиться от них позитивом.
Отметим, Ольга Фреймут является мамой троих детей. Старшая дочь ведущей – Злата Митчелл – живет в США. Младшие дети знаменитости от ее второго мужа Владимира Локотко находятся вместе с ней в Англии.
Напомним, что недавно Ольга Фреймут в фотоблоге провела урок по этикету. Знаменитость рассказала, как правильно нужно реагировать на русский язык. Кроме того, ведущая рассекретила, в каких случаях можно им общаться.
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