Ольга Фреймут показала подросших сына и дочь и рассекретила, как проводит с ними время в Лондоне

Украинская ведущая Ольга Фреймут продолжает радовать поклонников редким семейным контентом.

Если знаменитость раньше тщательно скрывала семью от публики, то сейчас все активнее показывает ее в фотоблоге. В этот раз Ольга Фреймут поделилась контентом с детьми. Знаменитость показала, как ее 8-летний сын Валерий и 7-летняя дочь Евдокия заметно подросли.

Кроме того, телеведущая рассекретила, как в Лондоне, Англия, проводит время с детьми. К слову, именно там Фреймут поселилась с семьей с началом полномасштабной войны. В частности, знаменитость сводила детей в необычное заведение.

Сын Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Они всей семьей посетили кофейню, изюминкой которой являются кошки. Посетители могут прийти в заведение, провести время с четырехлапыми и зарядиться от них позитивом.

Младшая дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, Ольга Фреймут является мамой троих детей. Старшая дочь ведущей – Злата Митчелл – живет в США. Младшие дети знаменитости от ее второго мужа Владимира Локотко находятся вместе с ней в Англии.

Напомним, что недавно Ольга Фреймут в фотоблоге провела урок по этикету. Знаменитость рассказала, как правильно нужно реагировать на русский язык. Кроме того, ведущая рассекретила, в каких случаях можно им общаться.

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