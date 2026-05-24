Ольга Фреймут показала пострадавшую в результате ужасного обстрела квартиру в Киеве: "Это страшная ночь"
Ольга Фреймут во время атаки на Киев находилась в столице. Знаменитость вместе с детьми провела ночь в укрытии.
Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свою пострадавшую в результате обстрела квартиру в Киеве.
В ночь на 24 мая российские оккупанты циничную атаковали столицу Украины. Захватчики обстреливали Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов. К сожалению, без попаданий не обошлось. Повреждения зафиксировали в более 40 локациях Киева.
Ольга Фреймут, которая вообще проживает за границей, во время ужасного обстрела была в столице вместе с детьми. Знаменитость не пренебрегала сигналами воздушной тревоги. Поэтому, ужасную ночь ведущая вместе с сыном и дочерью провела в укрытии.
Как оказалось, Ольга Фреймут не зря находилась в безопасном месте. Квартира знаменитости пострадала в результате обстрела. В помещении повылетали окна, вокруг были осколки стекла. Очевидно, квартиру знаменитости задело взрывной волной.
«Это страшная ночь. Моя квартира сейчас», — поделилась с подписчиками ведущая.
Напомним, недавно певица Камалия рассказывала о вражеском «прилете» по ее семейному бизнесу. Артистка тогда шокировала суммой убытков.