ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1241
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут показала пострадавшую в результате ужасного обстрела квартиру в Киеве: "Это страшная ночь"

Ольга Фреймут во время атаки на Киев находилась в столице. Знаменитость вместе с детьми провела ночь в укрытии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала свою пострадавшую в результате обстрела квартиру в Киеве.

В ночь на 24 мая российские оккупанты циничную атаковали столицу Украины. Захватчики обстреливали Киев ударными беспилотниками и ракетами различных типов. К сожалению, без попаданий не обошлось. Повреждения зафиксировали в более 40 локациях Киева.

Ольга Фреймут, которая вообще проживает за границей, во время ужасного обстрела была в столице вместе с детьми. Знаменитость не пренебрегала сигналами воздушной тревоги. Поэтому, ужасную ночь ведущая вместе с сыном и дочерью провела в укрытии.

Дети Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Дети Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Как оказалось, Ольга Фреймут не зря находилась в безопасном месте. Квартира знаменитости пострадала в результате обстрела. В помещении повылетали окна, вокруг были осколки стекла. Очевидно, квартиру знаменитости задело взрывной волной.

«Это страшная ночь. Моя квартира сейчас», — поделилась с подписчиками ведущая.

Квартира Ольги Фреймут после обстрела / © instagram.com/freimutolia

Квартира Ольги Фреймут после обстрела / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно певица Камалия рассказывала о вражеском «прилете» по ее семейному бизнесу. Артистка тогда шокировала суммой убытков.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1241
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie