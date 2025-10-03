Ольга Фреймут показала редкие кадры с младшей сестрой и рассекретила их уикенд

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Реклама

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась редкими фотографиями с близким человеком.

Фото с насыщенного уикенда звезда опубликовала в своих Instagram-сторис. На кадрах знаменитости позирует ее младшая на десять лет сестра Юлия. Ведущая довольно редко демонстрирует родственницу, поэтому публикация действительно стала особенной.

Со сторис стало понятно, что для прогулки сестры выбрали столицу Франции — Париж. Сначала Ольга шутливо отметила, что пришлось стоять в очереди за трендовой игрушкой Лабубу.

Реклама

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Журналистка похвасталась посещением таких архитектурных памятников, как башня Сен-Жак и собор Парижской Богоматери. На одной из фотографий на фоне собора Нотр-Дама появилась и сама младшая сестра знаменитости. В следующих сторис звезда показала несколько эстетических фото и главную визитку Парижа — Эйфелеву башню.

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Сторис Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Напомним, недавно 19-летняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл поделилась, намерена ли возвращаться в Украину после жизни в США. Она призналась, что переехала туда еще в 15 лет.