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Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочерью и нежно обратилась к ней

Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочерью и нежно обратилась к ней

Ольга Фреймут и Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

Знаменитость поздравила Злату с праздником.

Дочь ведущей Ольги ФреймутЗлата Митчелл – отмечает день рождения.

Сегодня, 17 февраля, дочери знаменитости исполнилось 18 лет. По этому случаю звездная мама посвятила Злате публикацию на странице в Instagram. Так, Ольга опубликовала их совместное архивное фото с фотосессии, где Митчелл еще совсем маленькая, и адресовала ей теплые пожелания.

Ольга Фреймут с дочерью Златой / © instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут с дочерью Златой / Фото: instagram.com/freimutolia

"Доченька, я так люблю быть твоей мамой. Будь счастлива, моя девочка! С 18 Днем рождения тебя, Злата", - восхитила подписью фото Фреймут.

К словам ведущей присоединились ее поклонники и в комментариях поздравили девушку с совершеннолетием.

  • Олечка, вы такая красивая и элегантная. А доченьку с Днем рождения
  • Очень красивое фото! С Днем рождения, Злата!
  • Поздравляю с днем рождения дочери
  • Оля! Доченька очень похожа на вас. Красивая, как и мама

В свою очередь, сама Злата Митчелл также отреагировала на пост мамы, сделав репост ее публикации к себе в Instagram-stories.

Напомним, 18-летняя дочь Ольги Фреймут Злата недавно вернулась в США, где показалась с бойфрендом и отпраздновала с ним его день рождения.

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