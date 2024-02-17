Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочерью и нежно обратилась к ней

Знаменитость поздравила Злату с праздником.
Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – отмечает день рождения.
Сегодня, 17 февраля, дочери знаменитости исполнилось 18 лет. По этому случаю звездная мама посвятила Злате публикацию на странице в Instagram. Так, Ольга опубликовала их совместное архивное фото с фотосессии, где Митчелл еще совсем маленькая, и адресовала ей теплые пожелания.
"Доченька, я так люблю быть твоей мамой. Будь счастлива, моя девочка! С 18 Днем рождения тебя, Злата", - восхитила подписью фото Фреймут.
К словам ведущей присоединились ее поклонники и в комментариях поздравили девушку с совершеннолетием.
- Олечка, вы такая красивая и элегантная. А доченьку с Днем рождения
- Очень красивое фото! С Днем рождения, Злата!
- Поздравляю с днем рождения дочери
- Оля! Доченька очень похожа на вас. Красивая, как и мама
В свою очередь, сама Злата Митчелл также отреагировала на пост мамы, сделав репост ее публикации к себе в Instagram-stories.
Напомним, 18-летняя дочь Ольги Фреймут Злата недавно вернулась в США, где показалась с бойфрендом и отпраздновала с ним его день рождения.
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