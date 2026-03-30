Ольга Фреймут показала свою 91-летнюю бабушку и насмешила ее шуткой о возрасте: "Беру пример"

Украинская ведущая Ольга Фреймут рассказала об особом празднике в семье.

Так, в конце марта бабушке звезды Юлии исполнился 91 год. По случаю праздника звезда вместе с детьми и сестрой отправилась на Львовщину, в село Подгорцы, чтобы лично поздравить именинницу Юлию. Семья приехала не с пустыми руками — для бабушки подготовили милый торт.

Во время празднования не обошлось без юмора. В разговоре о возрасте бабушка в шутку заявила, что чувствует себя на 82 года, тогда как сама Ольга перед этим пошутила, что имениннице «25». И после этого счастливая бабушка задула свечу за свою «молодость и красоту».

«Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, „по-настоящему“ 82. Приехали в Подгорец поздравить именинницу с детьми и сестрой», — восхитила ведущая в Instagram.

В комментариях бабушку звезды засыпали комплиментами и теплыми поздравлениями с днем рождения.

Так сколько девушке лет, потому что я так и не поняла. А на вид ну очень красивая!

Какая замечательная бабушка! Здоровья и многая лета

Какая добрая и красивая бабушка. Здоровья ей. До слез приятно смотреть

