Гламур
183
1 мин

Ольга Фреймут показала свою 91-летнюю бабушку и насмешила ее шуткой о возрасте: "Беру пример"

Именинницу засыпали комплиментами и пожеланиями.

Валерия Гажала
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая Ольга Фреймут рассказала об особом празднике в семье.

Так, в конце марта бабушке звезды Юлии исполнился 91 год. По случаю праздника звезда вместе с детьми и сестрой отправилась на Львовщину, в село Подгорцы, чтобы лично поздравить именинницу Юлию. Семья приехала не с пустыми руками — для бабушки подготовили милый торт.

Во время празднования не обошлось без юмора. В разговоре о возрасте бабушка в шутку заявила, что чувствует себя на 82 года, тогда как сама Ольга перед этим пошутила, что имениннице «25». И после этого счастливая бабушка задула свечу за свою «молодость и красоту».

«Элегантно забыть, сколько тебе лет. Беру пример с бабушки Юли в ее 91 год, ой, „по-настоящему“ 82. Приехали в Подгорец поздравить именинницу с детьми и сестрой», — восхитила ведущая в Instagram.

Бабушка Ольги Фреймут / © instagram.com/freimutolia

В комментариях бабушку звезды засыпали комплиментами и теплыми поздравлениями с днем рождения.

  • Так сколько девушке лет, потому что я так и не поняла. А на вид ну очень красивая!

  • Какая замечательная бабушка! Здоровья и многая лета

  • Какая добрая и красивая бабушка. Здоровья ей. До слез приятно смотреть

Напомним, недавно ведущий Александр Педан рассказал об исчезновении Ольги Фреймут с ТВ и вернется ли она на экраны.

