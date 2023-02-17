Ольга Фреймут показала взрослую дочь и нежно поздравила ее с днем рождения: "Моя гордость"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут не часто делится фото со своей старшей дочерью Златой Митчелл, но в праздничный день она посвятила ей нежные строчки.

17 февраля дочь знаменитости отмечает свой день рождения. По случаю праздника Фреймут поделилась фотографией дочери и посвятила ей трогательные строчки в сторис в Instagram.

"Моя гордость, доченька, с днем рождения! Уникальная, бунтарская, сильная и красивая! Люблю безгранично", — написала телеведущая.

Фото: instagram.com/freimutolia

В свой день рождения злата также поделилась фотографиями на своей странице. 17-летняя девушка позировала в длинном платье и пальто на улице.

"Еще один год создание реальности и исполнение ее по-своему! 17 на 17!", — написала под фото Злата.

Фото: instagram.com/freimutolia

Звездная мама также оставила свой комментарий под публикацией дочери.

"Ты такая единственная, как сильно я тебя люблю, доченька. Все пожелания скажу приватно", — поздравила дочь Фреймут.

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