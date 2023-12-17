Ольга Фреймут показала заметно подросшую 6-летнюю дочь и похвасталась, как проводит время с детьми

Украинская ведущая Ольга Фреймут крайне редко публикует семейные фото и почти не показывает своих детей.

Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Телеведущая в Instagram-stories продемонстрировала, как в Великобритании проводит время с сыном и младшей дочерью.

В частности, Фреймут посетила вместе с детьми одно из местных кафе. Там они лакомились панкейками, соком и рисовали. На одном из фото ведущая показала заметно подросшую 6-летнюю дочь, правда, ее лица не было видно. Евдокия рисовала новогоднюю игрушку и праздничного эльфа.

Дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

А вот уже на другом снимке Оля Фреймут засветила сына, правда, была видна только его рука. 7-летний Валерий тоже рисовал рождественские открытки. В частности, мальчишка изобразил Санта-Клауса и новогоднюю елку, украшенную гирляндой.

Сын Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, старшая дочь Ольги Фреймут – 17-летняя Злата Митчелл – не живет с мамой. Девушка находится в США, где учится. Там Злата уже даже встретила свою любовь. Недавно юная блогерша публиковала романтические фото с бойфрендом и показывала, как проводит с ним время.

Читайте также: